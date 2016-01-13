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القبض على عاطل هارب من "22" حكم قضائى فى الإسماعيلية

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القبض على عاطل هارب من "22" حكم قضائى فى الإسماعيلية القبض على عاطل هارب من "22" حكم قضائى فى الإسماعيلية
تمكنت الأجهزة الأمنية بالإسماعيلية بالاشتراك مع مباحث تنفيذ الأحكام من القبض على عاطل هارب من "22" حكم قضائى بالإسماعيلية.

وتلقى اللواء على العزازى مدير أمن الإسماعيلية إخطاراً من اللواء محمود خليل مدير مباحث الإسماعيلية يفيد بالقبض على المتهم "عيد .ع. ب" 32 سنة عاطل مقيم السبع آبار الغربية ــ دائرة مركز أبوصوير مطلوب التنفيذ عليه فى "22" حكم قضائى بتهم " تبديد ، إيصال أمانة"، والمقضى فيها بالحبس 3 سنوات.

وتم التحفظ على المتهم، وتحرر المحضر اللازم بواقعة الضبط، وأخطرت النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية حياله.

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