بالصور.. جمارك الإسكندرية تحبط محاولة تهريب 19 مليون سيجارة مسرطنة

أحبطت الادارة العامة لمكافحة التهرب الجمركى بجمارك الاسكندرية برئاسة طارق فهمى، محاولة تهريب كمية كبيرة من السجائر المقلدة والمسرطنة المحظور استيرادها لخطورتها على الصحة العامة، وللتهرب من سداد الرسوم الجمركية.

وقال مصدر بمصلحة الجمارك، إن الدكتور مجدى عبدالعزيز رئيس مصلحة الجمارك، تلقى إخطارا من يوسف حسنى رئيس الإدارة المركزية لمكافحة التهرب، بإعتزام إحدى شركات الإستيراد والتصدير محاولة تهريب سجائر مقلدة وغير صالحة للاستخدام الآدمى وتصيب بالسرطان عن طريق شحن عدد 2حاوية 40 قدم من ميناء جبل على بالإمارات إلى بورسعيد ثم إلى الاسكندرية، عن طريق تغيير اسم الشحنة من سجائر أجنبية مقلدة، إلى رخام.

وأضاف المصدر، أن الإدارة ترقبت وصول الحاويتين وفور التاكد من وصولهما، وبالمعاينة الفعلية تم ضبط عدد ١٩١٧ كرتونة بكل منها ٥٠ قاروصة بكل منها ١٠ علبة، بإجمالى 19مليون و170 ألف سيجارة ماركة كليوباترا مقلدة مدون عليها صناعة الشركة الشرقية للدخان.

وأشار المصدر، إلى أن دولت بدوى رئيس الادارة المركزية لدعم العمليات بجمارك الإسكندرية، قررت تحرير محضر بالواقعة وإتخاذ الإجراءات القانونية وإخطار النيابة العامة.



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