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خدعوك فقالوا: زيادة الفيتامينات تفيد البشرة.. بالعكس لو زادت تضر

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خدعوك فقالوا: زيادة الفيتامينات تفيد البشرة.. بالعكس لو زادت تضر خدعوك فقالوا: زيادة الفيتامينات تفيد البشرة.. بالعكس لو زادت تضر
"مفيدة للصحة، وتزيد من نضارة البشرة وتمنح جسمك النشاط"، ربما تعد المعلومات السابقة هى الأكثر شيوعا عن تناول أقراص الفيتامينات والمكملات الغذائية.. فيما يؤكد أستاذ مساعد واستشارى الأمراض الجلدية والتجميل بالليزر الدكتور محمد لطفى الساعى، أن الإكثار من تناول الفيتامينات وخاصة فيتامين (أ)، والذى يعتقد الغالبية بأنه أهم الفيتامينات للبشرة، لا يعود بأى فائدة إضافية.

فالجسم يأخذ حاجاته من الفيتامينات عبر الغذاء اليومى، ويلفظ الفائض عن هذه الحاجات.. ويمكن تشبيه ذلك بالاستمرار فى سكب المزيد من الماء داخل كوب ملىء به، بجانب أن زيادة الفيتامينات فى الجسم قد تضر به، فتناول الكثير من فيتامين "أ" على سبيل المثال أو حتى تناول جرعات قليلة منه لمدة طويلة، يجفف البشرة والشفاه ويشققها ويضعف الأظافر ويسقط الشعر، وقد يشكل خطراً على الأعضاء الداخلية من الجسم، وربما يؤدى إلى تشوه الأجنة إذا تم تناوله بجرعات كبيرة خلال الحمل.

كما يجب العلم أن النقص الحاد فى الفيتامينات له تأثيرعلى الجسم والجلد، ولكن هذا لا يتم إلا فى حالات المجاعة وسوء التغذية أو نتيجة الإصابة بمرض عضوى، وجميع تلك الحالات تستوجب العلاج عن طريق استشارة الطبيب لا بشراء الفيتامينات وتناولها.

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مصر 365