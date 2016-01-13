بالصور.. إنهاء خصومة ثأرية بين عائلتى عطوان والجمال بمركز المحلة

أنهت لجنة التحكيم العرفية بمركز المحلة الكبرى بمحافظة الغربية برئاسة العمد طلعت أبو المكارم، عبد العزيز العوضى، أبو النجا المرسى، حازم الشوربجى، محمد عبد الرءوف، الشوادفى صالح، عبد الحى الشهاوى، يوسف الشافعى، وبحضور اللواء ناصر أنور طه رئيس مركز ومدينة المحلة والعميد طارق داود مأمور مركز المحلة والمقدم أحمد كوهية مفتش مباحث مركز المحلة والملازم أول محمد أنسى معاون مباحث مركز المحلة وحسام مكاوى عضو مجلس الشورى الأسبق، أنهت خصومة ثأرية بين عائلتى" عطوان" و "الجمال"، مقيمين بقرية بشبيش مركز المحلة، بعد قيام اثنين من عائلة الجمال وهما "طلبة.ح.ط" وشقيقه"نظمى" محبوسين فى المحضر رقم 39341لسنة 2015جنح مركز المحلة بقتل "أحمد.ع.ع" – 32سنة سائق، حيث انهالا عليه ضربا بالشوم للخلاف على أسبقية المرور بقرية بشبيش>وعٌقدت جلسة الصلح بمركز شباب قرية الإنشا الحديثة مركز المحلة، بحضور طرفى النزاع وأسرهم وسط تأمين فصيلة من قوات أمن المحلة برئاسة النقيب علاء جاد.

واستمعت اللجنة إلى كل طرف وخلدت للمداولة وبعد مداولة استمرت أكثر من ساعتين، أقسم الطرفان على كتاب الله على إقرار التصالح فيما بينهما وعدم الطعن على قرار اللجنة، ولا يحق لأى طرف التعديل على حكم اللجنة.

وقررت اللجنة تغريم عائلة"الجمال" 650ألف جنيه دية لعائلة القتيل"عطوان" وتهجير عائلة"الجمال" من منزلهم على أطراف القرية، نظرا لوجود تقارب بين منزلى المجنى عليه والجناة ،ومن لم يلتزم بقرارات اللجنة بالصلح والتنازل وحسن الجوار يكون ملزما بسداد مليون جنيه للطرف للمتضرر مع نفاذ هذه الشروط حرفيا، على أن يتم سداد مبلغ الدية 650ألف جنيه خلال شهر، ويتم إيداع المبلغ مع رئيس اللجنة العمدة طلعت أبو المكارم لتسليمه لعائلة القتيل، مع التزام محاميى الطرفين بتقديم كافة الأوراق المطلوبة وتنازلات كل طرف للآخر وإخراج المتهمين وإنهاء الخلاف.

وكادت تحدث أزمة بين الطرفين عقب تلاوة قرار اللجنة لإصرار أسرة القتيل على تهجير عائلة المتهمين خارج القرية نهائيا، مما أثار حفيظة أهالى المتهمين وكادت تحدث مشادات بينهما لولا أن تدخل العقلاء وتم السيطرة على الموقف، لتنتهى الخصومة الثأرية بين الطرفين، وتم إخطار اللواء نبيل عبد الفتاح مساعد وزير الداخلية مدير أمن الغربية بنتائج الجلسة العرفية.



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