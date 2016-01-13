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بالصور ..جهاز تعمير سيناء يقرر إنشاء مشغل للسيدات البدويات بـ"الطور"

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بالصور ..جهاز تعمير سيناء يقرر إنشاء مشغل للسيدات البدويات بـ"الطور" بالصور ..جهاز تعمير سيناء يقرر إنشاء مشغل للسيدات البدويات بـ"الطور"
تفقد المهندس محمد السقا رئيس الجهاز التنفيذى لتعمير القناة وسيناء، اليوم الثلاثاء، مشغل للسيدات البدويات بقرية الوادى التابعة لمدينة طور سيناء، وأشاد رئيس تعمير جهاز سيناء بالمشغولات اليدوية التى قامت بصنعها السيدات.

وأكد "السقا" أن جهاز التعمير سيقوم بإنشاء مشغل مجهز على أعلى مستوى للسيدات البدويات ، مشيرا إلى أن هذا المشغل سيتيح العديد من فرص العمل للفتيات والسيدات بالمناطق الجبلية والوديان .

وقرر السقا صرف مكافأة لـ 20 سيدة من العملات بالمشغل تشجيعا منه على إصرارهن على رفع مستوى أسرهن، بالإضافة إلى توزيع وجبات أسبوعية من الخضروات من منتجات مزارع جهاز التعمير بجنوب سيناء لتخفيف العبء عليهن .

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016
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