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عامر حسين لـ في الجول: الزمالك مع المصري والأهلي ضد الإسماعيلي في يوم واحد

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عامر حسين لـ في الجول: الزمالك مع المصري والأهلي ضد الإسماعيلي في يوم واحد عامر حسين لـ في الجول: الزمالك مع المصري والأهلي ضد الإسماعيلي في يوم واحد

أكد عامر حسين رئيس لجنة المسابقات أن مباراة الزمالك مع المصري ستقام في نفس يوم مباراة الأهلي مع الإسماعيلي.

وكانت المسابقات قد حددت يوم 20 يناير لمواجهة الأهلي والإسماعيلي.

وقال عامر حسين لـFilGoal.com "مباراتي الزمالك مع المصري والأهلي مع الإسماعيلي ستقام في نفس اليوم".

وأضاف "مباراة الأهلي مع الإسماعيلي ستكون في الساعة الخامسة فيما ستقام مباراة الزمالك مع المصري الساعة الثامنة إلا ربع".

وأردف "وستقام المباراتين في نفس اليوم بسبب ارتباط الزمالك بمباراة مع سموحة يوم 24 قبل تجمع في نفس اليوم".

وستقام يوم 20 يناير ثلاث مباريات أخرى في القاهرة إذ يلتقي الشرطة مع الجيش ووادي دجلة ضد الداخلية.

ويلعب الإنتاج الحربي مع حرس الحدود.

ويسعى عامر حسين لإقامة أحدها يوم 19 يناير لتخفيف العبء على الأمن.

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