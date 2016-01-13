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إصابة 3 أشخاص فى انفجار عبوة ناسفة شرق بعقوبة

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إصابة 3 أشخاص فى انفجار عبوة ناسفة شرق بعقوبة إصابة 3 أشخاص فى انفجار عبوة ناسفة شرق بعقوبة
أفاد مصدر أمنى فى محافظة ديالى، اليوم الثلاثاء، بأن ثلاثة أشخاص أصيبوا بانفجار عبوة ناسفة كانت مدفونة داخل أرض زراعية شرق بعقوبة.

وأفاد موقع السومرية نيوز بأن "عبوة ناسفة كانت مدفونة داخل ارض زراعية فى قرية شاع على (45 كم شرق بعقوبة) انفجرت، مساء اليوم، ما ادى الى اصابة ثلاثة اشخاص بجروح متفاوتة".

وأضاف الموقع أن "قوة امنية قامت بنقل المصابين الى مستشفى قريب لتلقى العلاج، فيما فتحت تحقيقا فى الحادث لكشف الجهة التى تقف وراءه".
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