جدل حول زى وزيرة الثقافة التونسية أثناء إدلائها بالقسم أمام "السبسى"

أثارت صورة وزيرة الثقافة التونسية الجديدة، سنية مبارك، وهى تؤدى القسم أمام الرئيس التونسى الباجى قائد السبسى، اليوم الثلاثاء، ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعى بسبب ارتدائها الحجاب برغم ارتدائها تنورة قصيرة.

وسخر العديد من النشطاء من صورة الوزيرة أثناء أداء القسم، ووصفها النشطاء بأنها جمعت ما بين حركة النهضة ونداء تونس.

يذكر أن سنية مبارك فنَانة تونسية متألقة، ولدت فى صفاقس عام 1969 ، وتميَزت سنية مبارك بأغانيها الراقية والملتزمة بقضايا هادفة، وهى أستاذة موسيقى درست فى المعهد الوطنى للموسيقى فى تونس وتخرجت منه عام 1986 فى الموسيقى العربية.

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