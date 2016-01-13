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توقف حركة قطارات الصعيد بعد انفجار جرارين بـ«سكك حديد» الجيزة

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توقف حركة قطارات الصعيد بعد انفجار جرارين بـ«سكك حديد» الجيزة توقف حركة قطارات الصعيد بعد انفجار جرارين بـ«سكك حديد» الجيزة

قطار – أرشيفية

توقفت حركة قطارات الصعيد، بعد الانفجار الذى وقع فى جرارين بقطارات على شريط السكة الحديد بين محطتى مزغونة والبليدة بالجيزة، حيث تسبب الانفجار فى خروج الجرارين من على القضبان وإحداث تلفيات بهما.

انتقل خبراء المفرقعات بقيادة العميد إبراهيم حسين، مدير مفرقعات الجيزة، لتمشيط مكان حادث قطار البضائع، بعد خروج عربتين عن القضبان بين محطتي البليدة ومضغونة.

وتبين بيان سبب خروج العربة عن القبضان، انفجار عبوة بدائية الصنع كانت مزروعة على القضبان.

وكانت العناية الإلهية أنقذت قطار ركاب، بعدما انقلبت عربتي قطار بين محطتي البليدة ومظغونة بالجيزة، حيث وقع الحادث بعد دقائق من مرور قطار الركاب رقم 96 الذي كان متوجها من القاهرة إلى أسوان.

 

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