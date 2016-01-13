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صور | المتحدث العسكري: الدفع بفرق التدخل السريع لإنقاذ منكوبي عقار «منيا القمح» المنهار

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صور | المتحدث العسكري: الدفع بفرق التدخل السريع لإنقاذ منكوبي عقار «منيا القمح» المنهار صور | المتحدث العسكري: الدفع بفرق التدخل السريع لإنقاذ منكوبي عقار «منيا القمح» المنهار

قال المتحدث العسكري، العميد محمد سمير، إنه بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، فى رفع أنقاض العقار المنهار بمدينة منيا القمح بمحافظة الشرقية ، فقد أعطى الفريق أول  صدقى صبحى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، أوامره بدفع عدد من الأطقم المدربة على أعمال الإنقاذ والإخلاء والتدخل السريع لمعاونة أجهزة الدفاع المدنى فى رفع أنقاض العقار المنهار ، وسرعة إنتشال الضحايا والمصابين .

وكانت هيئة الإمداد والتموين للقوات المسلحة قد قامت بدفع أحد الأوناش عالية القدرة حمولة (70 طن) لتحريك الكتل الخرسانية المتراكمة ، وفتح الثغرات للوصول إلى الأماكن التى يحتمل تواجد أى من الناجين بها ، كما عاونت عناصر من الشرطة العسكرية فى أعمال التأمين وفرض طوقاً أمنياً فى محيط الحادث وتنظيم حركة سير السيارات والمعدات المستخدمة فى أعمال الإنقاذ بالتعاون مع أجهزة الشرطة المدنية بالمحافظة .

يأتى ذلك فى إطار جهود القوات المسلحة لمعاونة أجهزة الدولة فى التغلب على الأثار المترتبة عن المشكلات والحوادث الجسيمة التى تمس أمن وسلامة المواطنين .

 

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