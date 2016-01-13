مصدر:تهشم أجزاء من جرار قطار وانقلاب إحدى عرباته بانفجار عبوة ناسفة بالعياط

أكد مصدر أمنى بمديرية أمن الجيزة، أن جرار قطار بضائع تهشمت أجزاء منه وانقلبت إحدى عرباته عربة أعلى شريط السكة الحديد بقرية أبو نجم بالعياط بعد انفجار عبوة ناسفة أعلى الشريط، وقامت هيئة السكة الحديد بالدفع بخبراء المفرقعات بالتنسيق مع مديرية الأمن للقيام بعمليات التمشيط.

وأضاف المصدر لـ"اليوم السابع"، أن هيئة النقل دفعت بجراج استشكاف للكشف عن أى عبوات أخرى، تمهيداً للدفع بجراج للقطار لاستكمال الرحلة التى توقفت بالطريق، وفرضت قوات الأمن كردون حول مكان الحادث، لحين وصول خبراء المفرقعات للقيام بعمليات التمشيط.

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