ضبط 400 ألف ريال سعودى مع راكب مصرى بمطار القاهرة قبل تهريبها

تمكنت سلطات الأمن بمطار القاهرة الدولى، مساء اليوم الثلاثاء، من ضبط راكب مصرى الجنسية، حاول تهريب 400 ألف ريال سعودى داخل حقائبة قبل سفره إلى السعودية ، بما يخالف قوانين انتقال النقد الأجنبى.

وقالت مصادر أمنية بالمطار، إنه أثناء إنهاء إجراءات سفر ركاب الطائرة المصرية المتجهة إلى جدة رحلة رقم 663، اشتبه أمين شرطة فى حقائب الراكب "إيهاب. ع".

وبتفتيش الحقائب أمام اللواء أيمن عبد الفتاح، مدير تأمين الركاب بالمطار، عُثِرَ بداخلها على 400 ألف ريال سعودى، بما يخالف قوانين انتقال النقد الأجنبى للركاب، والذى يسمح للراكب باصطحاب 10 آلاف دولار، أو ما يعادلها من عملات أخرى، وأمر اللواء فهمى مجاهد، مدير أمن مطار القاهرة الدولى، بإلغاء سفر الراكب، واتخاذ الإجراءات القانونية معه.