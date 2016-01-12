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طائرة - مصر تحقق حلم الأولمبياد بشق الأنفس بالفوز على تونس 3-2

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طائرة - مصر تحقق حلم الأولمبياد بشق الأنفس بالفوز على تونس 3-2 طائرة - مصر تحقق حلم الأولمبياد بشق الأنفس بالفوز على تونس 3-2

تأهل منتخب مصر للكرة الطائرة إلى أولمبياد ريو دي جانيرو في يونيو المقبل بالفوز على تونس بصعوبة 3-2 في نهائي تصفيات إفريقيا المؤهلة والمقامة في الكونجو برازافيل.

وسارت المباراة سجال بين المنتخبين إذ تقدم الفراعنة 25-19 في الشوط الأول ثم تعادل تونس في الثاني بالفوز 25-20.

وعادت مصر للتقدم في الثالث بنتيجة 25-18 قبل أن تتعادل تونس في الشوط الرابع بالفوز 25-19.

ولجأ المنتخبين للشوط الخامس من 15 نقطة وسار نقطة بنقطة حتى نجح عمالقة مصر في الفوز 16-14.

ويتحول منتخب تونس للملحق العالمي مع منتخب الجزائر الذي حصد ثالث التصفيات بالفوز على الكاميرون 3-2.

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