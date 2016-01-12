سموحة يؤكد رغبته في ضم مكي وإبراهيم صلاح من الزمالك

أكد فرج عامر رئيس نادي سموحة رغبته في تدعيم صفوف الفريق بضم ثنائي الزمالك إبراهيم صلاح وأحمد حسن مكي.

وصرح فرج عامر لقناة (النهار رياضة): "بالفعل تقدمت بطلب استعارة اللاعبين حتى نهاية الموسم الجاري، ولكن مرتضى منصور رئيس الزمالك وميدو المدير الفني للفريق يرفضان ذلك".

وأضاف: "أتمنى الموافقة على ترك اللاعبين، خاصة أن سموحة لم يتأخر على الزمالك، ودعمه بأربع صفقات في المواسم الأخيرة، وهم حمادة طلبة الذي اعتبره اكتشافي، طارق حامد، إبراهيم عبد الخالق، وأقنعت أحمد حمودي بالتوقيع للزمالك فور عودته من سويسرا".

وعن رفضه التفريط في أيمن أشرف للزمالك، برر فرج عامر: "أيمن لابديل له، وهو بمثابة العمود الفقري لفريق سموحة، ولايمكن الاستغناء عنه".