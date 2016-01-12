عامر حسين لـ في الجول: الزمالك مع المصري والأهلي مع الإسماعيلي في يوم واحد

أكد عامر حسين رئيس لجنة المسابقات أن مباراة الزمالك مع المصري ستقام في نفس يوم مباراة الأهلي مع الإسماعيلي.

وكانت المسابقات قد حددت يوم 20 يناير لمواجهة الأهلي والإسماعيلي.

وقال عامر حسين لـFilGoal.com "مباراتي الزمالك مع المصري والأهلي مع الإسماعيلي ستقام في نفس اليوم".

وأضاف "مباراة الأهلي مع الإسماعيلي ستكون في الساعة الخامسة فيما ستقام مباراة الزمالك مع المصري الساعة الثامنة إلا ربع".

وأردف "وستقام المباراتين في نفس اليوم بسبب ارتباط الزمالك بمباراة مع سموحة يوم 24 قبل تجمع المنتخب في نفس اليوم".