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الداخلية :تحويل السيارات لكوبرى العامرية الجديد بدلا من القديم للصيانة

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الداخلية :تحويل السيارات لكوبرى العامرية الجديد بدلا من القديم للصيانة الداخلية :تحويل السيارات لكوبرى العامرية الجديد بدلا من القديم للصيانة

ذكرت وزارة الداخلية فى بيان لها مساء الثلاثاء انه فى إطار قيام الهيئة العامة للطرق والكبارى برفع كفاءة وتطوير طريق القاهرة / الإسكندرية الصحراوى ، وإجراء أعمال الصيانة لكوبرى العامرية القديم بالكيلو 32 من الإسكندرية ، ولمدة شهرين .

فقد تقرر البدء فى تنفيذ أعمال الصيانة إعتباراً من يوم الثلاثاء الموافق 12/1/2016 .. وغلق كوبرى العامرية القديم وتحويل السيارات للقادم من القاهرة إتجاه الإسكندرية للإتجاه الآخر ليسلك كوبرى العامرية الجديد الذى يبلغ ( 4 ) حارات مرورية سيتم تخصيص حارتين لكل إتجاه.
> هذا وسوف يتم تعيين الخدمات المرورية اللازمة ووضع العلامات الإرشادية بمنطقة الأعمال لتحقيق السيولة المرورية .

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