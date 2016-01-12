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صور | مقتل ضابط شرطة مصري سابق يقاتل في صفوف «داعش» بليبيا

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صور | مقتل ضابط شرطة مصري سابق يقاتل في صفوف «داعش» بليبيا صور | مقتل ضابط شرطة مصري سابق يقاتل في صفوف «داعش» بليبيا

أكد المركز الليبي لدراسات الإرهاب، مقتل شخص كان يعمل ضابطا في الشرطة المصرية، يقاتل في صفوف تنظيم داعش الإرهابي خلال اشتباكات السدرة الخميس الماضي.

وصرّح رئيس المركز عادل الطلحي، بحسب صحف ليبية، بأن الإرهابي يدعي أحمد الدوري قتل في الاشتباكات التي دارت في منطقة السدرة الموافق للرابع من يناير الجاري، لافتًا إلى أنه التنظيمات الإرهابية أعلنت عن مقتل الدوري في العراق عام 2014.

ونشر المركز كنية الإرهابي في داعش وهو “أبو معاذ القرعاني”، مؤكدا قدومه إلى ليبيا من العراق منتصف عام 2015، وكان الاسم الحركي لـه في العراق هو “أبو معاذ المصري” وكان أحد قيادات ما تعرف باسم “كتيبة الانغماسين” وهى كتيبة متخصصة في تنفيذ العمليات الانتحارية من خلال استخدام السيارات المفخخة.

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