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ديلى ميل: العائلة المالكة القطرية تشترى استراحة بـ7 ملايين جنيه استرلينى

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ديلى ميل: العائلة المالكة القطرية تشترى استراحة بـ7 ملايين جنيه استرلينى ديلى ميل: العائلة المالكة القطرية تشترى استراحة بـ7 ملايين جنيه استرلينى
قالت جريدة "ديلى ميل" البريطانية، إن شخصا يرجح انتماؤه للعائلة المالكة القطرية دفع 7 ملايين جنيه استرلينى مقابل شراء استراحة واحدة فى أسكتلندا، فى جزيرة "أيلان أيجاس"، بعد أن تم تجديدها فى عام 2007، مع العلم بأن مساحة المبنى وحده 28 ألف قدم.

اليوم السابع -1 -2016

شارى الاستراحة يطلب التعتيم على اسمه
>وأضافت الجريدة البريطانية، أن شارى الاستراحة الأسكتلندية طلب التعتيم على اسمه، إلا أن الشكوك تدور حول جنسيته، مشيرة إلى أن المبنى يحيط به 546 فدانا من الأشجار والمزارع والغابات، وبه ثريا من الكريستال الخالص، بالإضافة إلى بعض القطع الأثرية التى تقدر بمئات الآلاف من الجنيهات الاسترلينية.

اليوم السابع -1 -2016

شكوك حول شراء الأمير تميم نفسه للاستراحة
>وتطل الاستراحة الملكية على نهر "بيولي" مباشرة، وتم اتمام بناؤه وتجديده عام 2007، كما أكد العديد من العامة الذين يسكنون فى المنطقة، أن الشيخ "تميم" أمير قطر هو المشترى الحقيقى لهذه الاستراحة.
>ويقول " ستيف بايفورد" أحد الوكلاء العقاريين فى البلدة، التى تقطن بها الاستراحة:"اعتقد أن الأمير القطرى هو المشترى الحقيقى للاستراحة، فهناك تشديدات أمنية كبيرة على دخول مالك الاستراحة وخروجه منها".

اليوم السابع -1 -2016

3 منازل بـ200 مليون جنية استرلينى
>ويوجد عدد من اللوحات الأصلية داخل الاستراحة، بالإضافة إلى غرف تستوعب حتى 75 شخصا.
>وكانت العائلة الملكية القطرية اشترت 3 منازل بقيمة 200 مليون جنيه استرليني، تمهيدا لبناء قصر كبير وسط العاصمة لندن، وذلك فى منطقة ريجنت بارك بقيمة 200 مليون جنيه استرليني، حيث من المنتظر أن تشيد العائلة الملكية قصرا مكان هذه المنازل.

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

وتضاف هذه المنازل تضاف إلى عدد من الاستثمارات التى تملكها العائلة الملكية فى بريطانيا، وأبرزها محلات هارودز، كما اشترت العائلة لوحة للفنان العالمى "بول سيزان" بمبلغ 300 مليون دولار.

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

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