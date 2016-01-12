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مليشيات الحوثى وصالح تقصف مستشفى ميدانى بـ"تعز".. وسقوط قتلى

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مليشيات الحوثى وصالح تقصف مستشفى ميدانى بـ"تعز".. وسقوط قتلى مليشيات الحوثى وصالح تقصف مستشفى ميدانى بـ"تعز".. وسقوط قتلى
قصفت ميليشيات جماعة الحوثى، وعلى عبد الله صالح، مستشفى الروضة بمحافظة تعز، بصاروخين متتابعين، سقط الأول بجوار المستشفى، فيما أصابه الصاروخ الثانى، وأسفر عنه سقوط العديد من القتلى والجرحى من المرضى الذين يتلقون العلاج.

وذكرت وكالة الأنباء الرسمية، أن الميليشيات الحوثية وعلى عبد الله صالح، توقفت عن القصف فور سقوط الصاروخ الثانى على مبنى المستشفى، خلافا للأيام السابقة التى كان يتعرض فيه محيط المستشفى لقصف مدفعى عنيف لا يتوقف.

وقال مواطنون يمنيون إن الطاقم الطبى للمستشفى، وَجَّهَ نداء استغاثة عاجلة لهم وللأطباء، للإسعاف بالدم والمستلزمات الطبية، وأسطوانات الأكسجين لإنقاذ الجرحى والمصابين.

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مصر 365

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