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الجبورى:الإعتداء الإرهابى بديالى يستهدف إشعال "فتنة طائفية"

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الجبورى:الإعتداء الإرهابى بديالى يستهدف إشعال "فتنة طائفية" الجبورى:الإعتداء الإرهابى بديالى يستهدف إشعال "فتنة طائفية"
وصف رئيس مجلس النواب العراقى الدكتور سليم الجبورى الاعتداء الإرهابى وما لحقه من أعمال إجرامية ضد المواطنين والمساجد فى محافظة ديالى بأنه " سابقة خطيرة تستهدف إشعال نار للفتنة الطائفية المقيتة".

ودعا لإقامة مجالس عزاء مشتركة لإحباط كل محاولات تفتيت الوحدة الوطنية، مطالبا قوات الجيش العراقى بالسيطرة على الموقف ومنع المجرمين من توسيع عمليات التخريب والقتل.

جاء ذلك خلال رسالة وجهها الجبوري، اليوم الثلاثاء، إلى محافظ ديالى مثنى التميمى وأعضاء مجلس المحافظة وإلى القادة الأمنيين وعوائل الشهداء فى محافظة ديالى "المنكوبة".

وقال الجبورى إنه فى كل مرة يراهن الإرهابيون والمجرمون على تكاتفكم تلقنوهم درسا فى الوحدة والتلاحم من خلال وعيكم وإرادتكم الحرة الصامدة، وأن سقوط العديد من الشهداء الذين اختلطت دماؤهم بغض النظر عن انتمائهم ومذاهبهم وقومياتهم وهذا يعنى بالدليل القاطع إن الإرهاب يستهدف العراقيين والعراق فى هذا الوقت الحساس والمرحلة الحرجة من تاريخه.

وكان الناطق باسم وزارة الداخلية العراقية العميد سعد معن قال إن 34 قتيلا سقطوا فى انفجارى "بغداد الجديدة" والمقدادية فى ديالى أمس مشيرا إلى أن عدد ضحايا هجوم "بغداد الجديدة" بلغ 15 قتيلا و11 مصابا، والمقدادية بلغ 19 قتيلا و20 جريحا.
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