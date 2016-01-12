تعرف على أسباب شيب الشعر واحذر.. علاجات منع انتشاره خدعة

تغير لون الشعر إلى اللون الأبيض، أو ما يعرف بالشيب، من أهم علامات تقدم السن، إلا أن الأمر لا يرتبط دائما بالعمر، فكثير من الحالات ترجع أسباب الشيب فيها للعوامل الوراثية.

وعن تعريف الشيب وأسباب حدوثه يقول الدكتور محمد لطفى الساعى أستاذ مساعد الأمراض الجلدية والتجميل والليزر، إن لون الشعر الطبيعى هو اللون الأبيض، لكنه يتغير لاكتسابه لون الصبغة الموجودة فى بصيلة الشعر، ومع تقدم عمر الإنسان تقلّ تلك الصبغة تدريجاً فيعود الشعر إلى لونه الطبيعى.

ويضيف فى بعض الحالات، قد يظهر الشيب فى سن الشباب، نتيجة لأسباب عديدة من بينها الإصابة ببعض الأمراض الجينيّة أو الوراثيّة التى قد تؤثر فى نمو بصيلة الشعر بالشكل الطبيعى.. وهو أمر يظهر لدى الرجال والنساء على حد سواء، كما تلعب أيضا العوامل النفسية والضعف البدنى وسوء التغذية وفقر الدم دورا مؤثرا فى التعجيل بظهور الشيب وخاصة لدى النساء.

ويوضح: فى أغلب الحالات فإن الأمر ببساطة لا يتجاوز كونه عملية تبييض بيولوجية للشعر تتم بواسطة مركب الماء الأكسجينى أو الهيدروجين بيروكسيد، وهو المصدر الأصلى للعملية برمتها، والذى يعرف أيضا بأنه عنصر تبييض، ومع تقدم العمر تزيد كمية بيروكسيد الهيدروجين فى حويصلات الشعر، وفى النهاية يقل تكوين مادة الميلانين الملونة.

وتبعا لرأى الساعى فالأمر طبيعى تماما والطبيعى أيضا أن هذه المادة يقوم الجسم بالتخلص منها عن طريق إنزيم يسمى "الكاتالاز" ويقسمها إلى ماء وأكسجين، وهذا الإنزيم هو أحد الإنزيمات المضادة للأكسدة.

وفى النهاية يقول الساعى إنه مؤخرا ظهرت فى الأسواق حبوب وشامبوهات يدعى مروجوها أنها توقف الشيب لاحتوائها على إنزيم "الكاتالاز"، والذى يعمل على تكسير بيروكسيد الهيدروجين ويسبب تبييض الشعر، ولكن لابد لإنزيم الكاتلاز بالتوغل عميقا فى بصيلات الشعر، وهو أمر يصعب تحقيقه، ولذلك تبقى هذه الشامبوهات والكبسولات غير فاعلة من الناحية العلمية، ومحتواها لا يتجاوز بعض مضادات الأكسدة .