بالصور.. محافظ القليوبية يتفقد العقار المنهار بقرية حلابة بقليوب

قام الدكتور رضا فرحات محافظ القليوبية اليوم بتفقد العقار المنهار بجوار المسجد الكبير بقرية حلابة التابعة للوحدة المحلية بصنافير بقليوب، وهو العقار المكون من طابقين نتيجة انفجار أسطوانة غاز، ولم ينتج عنه وفيات.

كما تسبب فى تصدع جزء من العقار المجاور وعقارين آخرين، وأمر المحافظ بتقديم المساعدات المالية للأهالي المضارين وأشرف بنفسه على إجراءات تنكيس المنزل وقرر تشكيل لجنة من الوحدة المحلية لفحص المنازل المجاورة له.

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