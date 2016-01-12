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بالصور..نائبة محافظ الإسكندرية تتفقد أعمال إزالة الإشغالات بالمنطقة الغربية

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بالصور..نائبة محافظ الإسكندرية تتفقد أعمال إزالة الإشغالات بالمنطقة الغربية بالصور..نائبة محافظ الإسكندرية تتفقد أعمال إزالة الإشغالات بالمنطقة الغربية
توجهت الدكتورة سعاد الخولى، نائبة محافظ الإسكندرية، برفقة اللواء أحمد محمد قريش، رئيس حى العامرية أول، لمتابعة الأعمال بمنطقتى محطة الرسوم، وكوبرى العامرية، تنفيذًا لتعليمات محافظ الإسكندرية، بمتابعة أعمال المنطقة الغربية من أعمال إضاءة وإزالة إشغالات.

وزارت سعاد الخولى فى البداية منطقة محطة الرسوم، لمتابعة أعمال إزالة الإشغالات، والتعديات القائمة على حرم الطريق، حيث استغل أصحاب الأراضى المساحات المملوكة لهم بشكل مخالف للقانون، وحوّلوها من أراضى زراعية، إلى محال تجارية، دون الحصول على تراخيص من الحى. ومن المقرر إزالة تلك التعديات ورصف الطريق بأكمله، وتشغيل أعمده الإنارة على جانبى الطريق.

وفى إطار متابعة سير العمل بالمنطقة الغربية، توجهت سعاد الخولى لتفقد الأعمال بمحيط كوبرى العامرية، حيث يتم العمل على إزالة التعديات بطول الطريق بداية من شارع الحى وصولاً لكوبرى العامرية.

وشددت سعاد الخولى على ضرورة الأخذ بكافة إجراءات الأمان فى تنفيذ أعمال التطوير، بوضع لوحة إرشاديه على بداية المشروع، توضح موعد بدء وانتهاء أعمال التطوير، واسم الشركة المسئولة عن المشروع مع ضرورة وضع شريط أمان حول المنطقة التى يتم العمل بها.

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016
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