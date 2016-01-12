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زكى بدر لـ"خالد صلاح":"إذا كان فساد المحليات للركب فالقانون يغطى الرأس"

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زكى بدر لـ"خالد صلاح":"إذا كان فساد المحليات للركب فالقانون يغطى الرأس" زكى بدر لـ"خالد صلاح":"إذا كان فساد المحليات للركب فالقانون يغطى الرأس"
علق الدكتور أحمد زكى بدر، وزير التنمية المحلية، على تصريحات المستشار هشام جنينه رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات حول إهدار 600 مليار جنيه بالدولة بسبب الفساد، بقوله "هناك مبالغة شديدة جدا فى الإبلاغ عن الفساد"، واستطرد :"إذا كان الفساد فى المحليات يصل إلى الركب ، فالقانون والعقاب والتعامل معه يغطى الرأس".

وأضاف "بدر" خلال حواره مع الكاتب الصحفى خالد صلاح، ببرنامج "آخر النهار" الذى يذاع على فضائية "النهار"، أن المحليات بها عمل كبير للغاية ، حيث يتعامل المواطن يتعامل معها منذ الصباح الباكر إلى نهاية اليوم، مطالبا المواطن بتحمل المحليات فى حل المشكلات، مضيفاً "قعدت فى التجمع الخامس من غير ميه 3 أيام بسبب إصلاح ماسورة مياه ، وكنت باخد هدومى كل يوم الصبح عند واحد صاحبى أخد دش وألبس وأنزل".

وأوضح الدكتور أحمد زكى بدر، أن المكاتب المميكنة داخل تسهل التعامل مع المواطنين وتمنع الرشوة خاصة مع الموظفين فى المحليات، وهى بمثابة تعامل حضارى بها قدر من الاحترام مع المواطن، وهذا سيعمل على تقليل الفساد بالدولة.


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