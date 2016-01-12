مستشفى نجع حمادى يستعين بسيارات "المطافى" لحل أزمة مرضى الفشل الكلوى

استعان مستشفى نجع حمادى العام بسيارات المطافى لحل أزمة مرضى الفشل الكلوى، وإجراء عملية الغسيل، خوفا من تدهور صحتهم، بعد استمرار انقطاع المياه منذ الأمس وحتى الآن.

ويبلغ عدد مرضى الفشل الكلوى بالمستشفى وفق تصريحات مصدر طبى 42 مريضا، يواجهون خطر تدهور صحتهم بعد نفاد المياه الموجودة بخزانات المستشفى التى تم تخزينها منذ أمس، مع إعلان شركة المياه قطع مياه الشرب منذ مساء أمس وحتى صباح اليوم، غير أن المياه مازالت منقطعة حتى الآن.

وأضاف المصدر أن مجلس مدينة نجع حمادى أخطر عن انقطاع المياه من الساعة السادسة مساء أمس وحتى صباح اليوم، إلا أن المياه لم تصل إلى المدينة حتى الآن، مما أدى إلى نفاد خزانات المياه الخاصة بالمستشفى، وقام مجلس المدينة بتوفير سيارة مياه للمستشفى عصر اليوم، وتم إجراء الغسيل الكلوى لعدد من المرضى، إلا أن هناك العشرات ينتظرون وصول المياه لاجراء الغسيل الكلوى.

من جهته صرح اللواء مهندس هانى حمدى رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بقنا، أنه سيتم توصيل المياه لمدينة نجع حمادى خلال الساعات القليلة القادمة.

وأوضح حمدى أن العمال مازالوا يعملون على قدم وساق لأكثر من 24 ساعة لإصلاح الكسر الموجود في خط طرد الصرف الصحي والذي يبلغ قطره 1000 مللي متر أسفل خط السكك الحديدية، والذي تسبب في قطع مياه الشرب عن مدينه نجع حمادي.

- انقطاع المياه عن مستشفى نجع حمادى يتسبب فى عدم إجراء 42 عملية غسيل كلوى