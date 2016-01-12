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ننشر التقرير الطبى لطالبة "آداب القاهرة" المتوفية داخل لجنة الامتحانات

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ننشر التقرير الطبى لطالبة "آداب القاهرة" المتوفية داخل لجنة الامتحانات ننشر التقرير الطبى لطالبة "آداب القاهرة" المتوفية داخل لجنة الامتحانات
حصل "اليوم السابع"، على نسخة من التقرير الطبى المبدئى لعيادة كلية الآداب بجامعة القاهرة، للطالبة ميادة محمد الداخلى بالفرقة الثالثة بقسم اللغات الشرقية بالكلية، والتى توفيت صباح اليوم الثلاثاء، داخل لجنة الامتحان للفصل الدراسى الأول.

وجاء فى التقرير، "تم إبلاغ العيادة بأن الطالبة فى حالة إغماء واشتباه صرع، وعند الانتقال للمدرج رقم 205، وجد الطالبة فى حالة إغماء كامل وبمحاولة اسعفها بعمل تنفس صناعى وإنعاش القلب، وبالكشف المبدئى لم يوجد نبض أو تنفس".

واستكمل التقرير، "للأسف الطالبة لم تستجب وتم نقلها للعيادة لإسعافها بكل الوسائل، لحين حضور الإسعاف، وتم نقلها إلى مستشفى الطلبة الساعة 9:35 صباحا، ووصلت الإسعاف الساعة 10 صباحا".

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016
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