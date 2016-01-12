بالصور.. البابا تواضروس ينهى جولاته بكنائس الأقصر ويستعد لزيارة قنا

أجرى البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، اليوم الثلاثاء جولة على عدد من الكنائس والأديرة بمحافظة الأقصر، ورافقه خلالها المحافظ محمد بدر.

شملت الجولة التى بدأت صباح اليوم، المرور على عدد من كنائس وأديرة الأقصر، وأدى البابا تواضروس الثانى، صلاة تسبحة نصف الليل مع كهنة كنيسة الملاك ميخائيل بالمدينة.

وتأتى الجولة فى إطار أعمال طقوس تدشين مذبح كنيسة الملاك ميخائيل بالأقصر، حيث صلى البابا القداس الإلهى، وانتهى من أعمال وضع حجر أساس الكنيسة التى تم الانتهاء من بنائها خلال الفترة الماضية. والتقى البابا جموع الشعب القبطى لتقديم العظات السماوية لهم، وقَدَّمَ الهدايا التذكارية من الكنيسة إلى أبناء الأقباط بمدينة الأقصر.

وترأس البابا تواضروس صلاة القداس الإلهى التى شارك فيها الأنبا يوساب أسقف الأقباط الأرثوذكس بالأقصر وتوابعها، والأنبا يوأنس أسقف أسيوط، والأنبا هيدرا أسقف أسوان، والأنبا بيمن أسقف قوص ونقادة، والأنبا شاروبيم أسقف قنا، وجموع الشعب القبطى الذين توافدوا على الدير منذ الساعة الرابعة فجرًا.

واختتم البابا جولته اليوم بزيارة دير الشايب بمنشأة العمارى، ومن المقرر أن يتوجه إلى محافظة قنا لإجراء جولات غدًا الأربعاء وبعده الخميس.



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