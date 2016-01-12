غدًا.. الحكم في استئناف أحمد عز على إثبات نسب توأم زينة

تصدر غدًا الأربعاء، محكمة مستأنف أسرة مدينة نصر، حكمها في الاستئناف المقدم من الفنان أحمد عز على قرار محكمة أول درجة بإثبات نسب توأم الفنانة زينة له.

كانت محكمة الأسرة بمدينة نصر قضت في شهر يونيو الماضى بإثبات نسب صغيري الفنانة زينة “عز الدين وزين الدين” إلى أبيهما المدعي عليه، أحمد عز الدين على عزت، وألزمته بالمصروفات ومبلغ 75 جنيهًا أتعاب المحاماة.

وجاء في حيثيات الحكم أن المدعية “زينة” غير محرمة شرعًا على المدعى عليه “أحمد عز”، وتبين ذلك في حضور الشهود، كما أن المدعى عليه عاشرها معاشرة الأزواج وسافرا معًا لقضاء عطلة الزفاف.

وأشارت الحيثيات إلى أن المدعية ساكنة بمسكنه فترة الزواج وكان بينهما انبساط الأزواج وأن تلك الزيجة ما زالت قائمة وحملت منه ووضعت حملها ورزقت منه بالصغيرين “عز الدين وزين الدين”، الأمر الذي يكون وفقًا للقانون، ولراجح المذهب الحنفي توافرت لقيام الزوجية وثبوت نسب الصغيرين بالفراش كل الشرائط الشرعية.