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غدًا.. محاكمة مني العراقي لاتهامها بتصوير مواطن دون علمه

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غدًا.. محاكمة مني العراقي لاتهامها بتصوير مواطن دون علمه غدًا.. محاكمة مني العراقي لاتهامها بتصوير مواطن دون علمه

مني العراقي – أرشيفية

تنظر غدًا الأربعاء، محكمة جنح أكتوبر، برئاسة المستشار محمود البرايري، محاكمة الإعلامية منى العراقي لاتهامها بتصوير مواطن دون علمه.

كانت محكمة جنح أول أكتوبر قد أمرت بوقف سير الدعوى في المعارضة المقدمة من الإعلامية منى عراقي، مقدمة برنامج “المستخبي” على قناة “القاهرة والناس”، على حكم حبسها 6 أشهر مع الشغل، وتغريمها 10 آلاف جنيه، وكفالة ألف جنيه؛ وذلك لاتهامها بسب وقذف أحد المواطنين، وتصويره دون علمه أو موافقته لاستشعاره الحرج، وإحالتها لرئيس محكمة 6 أكتوبر الابتدائية.

تقدم شعبان سعيد، محامي المتهمة، بطلب استخراج تصريح يثبت أن المدعو بالحق المدني والمدعو “إيهاب أبوالعلا” يعمل في مجال الخلايا الجذعية بالمخالفة للقانون، وتم إغلاق عيادته نتيجة لذلك.

وجاء الحكم بعدما تقدم إيهاب أبوالعلا بدعوى، يتهم فيها منى العراقي بسبه وقذفه بألفاظ بذيئة، على شاشة قناة “القاهرة والناس”، بعدما أذاعت مصور دون علمه باستخدام كاميرا سرية، ودون الحصول على إذنه وموافقته.

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