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سياسي تركي: خلل استخباراتي وراء حادث اسطنبول

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سياسي تركي: خلل استخباراتي وراء حادث اسطنبول سياسي تركي: خلل استخباراتي وراء حادث اسطنبول

بركات قار، المحلل السياسي التركي

قال بركات قار، المحلل السياسي التركي، إن رئيس الوزراء التركي أحمد داوود أوغلو، والممثل الحكومي أكدا أن منفذ حادث اسطنبول شخص منتمي لتنظيم “داعش” الإرهابي، لأنه دخل إلى أنقرة منذ خمسة أيام، وتم أخذ بَصمات مِنه.

وتساءل قار خلال لقاءٍ له ببرنامج “وراء الحدث”، المذاع على قناة “الغد العربي” ، مع الإعلامية لينا مسلم، من كيفية حصول منفذ هذا الحادث على السلاح بهذه السرعة، موضحًا أنه: “هناك حالة من الخلل الاستخباراتي وراء وقوع هذا الحادث، لأنّه وقع في أبرز الأماكن السياحية في اسطنبول”.

وفي سياق ذي صلة، قال  بشير عبد الفتاح ،الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن تركيا أصبحت مستهدفة من جميع الجهات بعد توتر علاقتها مع كلاً من روسيا، ومصر، والعراق، وسوريا، موضحًا أن تركيا أصبحت تشكل معبرًا للعناصر الإرهابية التي تذهب إلى سوريا والعراق، فضلًا عن المشاكل الداخلية مع حزب العمال الكردستاني.

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