برلماني يطالب النائبات بالاحتشام: «مينفعش تلبسي جاكيت وبوت»

قال النائب البرلماني، إلهامي عجينة، إن بعض الأعضاء ارتدوا ملابس “كاجوال” وهذا أمر لا يليق بمجلس له تاريخهه الطويل، مؤكدًا أنه يجب على السيدات الحضور بملابس محتشمة وليس جاكيت جلد أو بوت، وعلى الرجال ارتداء الكرفتات.

وأضاف عجينة، في اتصال هاتفي مع الإعلامية لميس الحديدي عبر فضائية “سي بي سي”، أنه طالب بأن تكون ملابس السادة النواب على قدر القبة ذات التاريخ العريق التي يجلسون تحتها.

وتابع، عجينة، أنه طالب وزير الأوقاف، بمنع “البوس” بين الأعضاء الذكور داخل المجلس، فالنائب يحل اه أن يقبل زوجته وأبنائه “لكن لماذا يقبل زميله النائب”.

وردت النائبة أنيسة حسونة، عضو مجلس النواب: “أرى أن جميع السيدات يحترمن المجلس والجو العام ولديهن اعتزاز شديد بدخولهن المجلس”.