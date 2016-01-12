عبد الواحد السيد لـ في الجول: تراجعت عن شكوى الزمالك دوليا احتراما للجماهير

أكد عبد الواحد السيد حارس الزمالك السابق أنه قد تراجع عن شكوى النادي الأبيض بسبب المستحقات للمحكمة الرياضية الدولية احتراما للكيان ولجماهير القلعة البيضاء.

وكانت لجنة التظلمات قد حكمت بأحقية عبد الواحد السيد بخمسة ملايين و500 ألف جنيه.

وقال عبد الواحد السيد لـFilGoal.com "كان من السهل أن أصعد الأمور وبالطبع لو حدث هذا الأمر لحصلت على أموالي وبالضعف وبشكل فوري لكن سيتسبب هذا في مشاكل للزمالك".

وأضاف "أنا لا أحبذ أن تحدث مشاكل للزمالك وأنا أبحث عن حل يرضي جميع الأطرف لذلك تراجعت عن قرار شكوتي للمحكمة الرياضية الدولية".

وأضاف "هذا فقط من أجل الكيان وجماهير نادي الزمالك، ليس لدي مشاكل في تقسيط المبلغ أو بالمبلغ الذي يحدده لكن يحدث اتفاق أولا".

وأردف "وإذا كان اتحاد الكرة ليس قويا ولا يستطيع المواجهة والحل، يوما ما سيأتي اتحاد قوي وسأخذ مستحقاتي، فأتمنى أن تسير الأمور بشكل ودي بدون مشاكل".

عبد الواحد السيد رحل عن الزمالك في 2014 عن الزمالك بعد قرابة 17 عاما داخل جدران النادي فاز خلالهم 16 بطولة.