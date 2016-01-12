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مباشر طائرة - حلم الأولمبياد.. تونس تتعادل مع مصر في النهائي المؤهل 2-2

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مباشر طائرة - حلم الأولمبياد.. تونس تتعادل مع مصر في النهائي المؤهل 2-2 مباشر طائرة - حلم الأولمبياد.. تونس تتعادل مع مصر في النهائي المؤهل 2-2

متابعة حية ومباشرة لنهائي بطولة إفريقيا المؤهلة لأولمبياد ريو دي جانيرو 2016 ومواجهة مصر مع تونس في الكرة الطائرة.

النتيجة:

فازت مصر بالشوط الأول 25-19

فازت تونس على مصر 25-20

انتصرت مصر على تونس في الثالث 25-18

تعادلت تونس مع مصر بالفوز بالشوط الرابع 25-19

تابعونا حتى نهاية المباراة.

ويتأهل البطل إلى أولمبياد ريو دي جانيرو مباشرة بينما يتحول الوصيف للملحق العالمي.

وتقام البطولة في الكونجو برازافيل.

وتأهلت مصر لنصف النهائي بعد الفوز على الكونجو برازافيل 3-1 ثم تونس 3-0 في دور المجموعات.

وسحقت منتخب الكاميرون في نصف النهائي 3-0 لتواجه نسور قرطاج.

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