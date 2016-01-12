خبر في الجول - شريف عبد الفضيل إلى الإسماعيلي؟

يحاول عدد من مسؤولي الإسماعيلي إقناع نصر النابي المدير الفني للإسماعيلي بالتعاقد مع شريف عبد الفضيل مدافع الفريق الأسبق.

عبد الفضيل كان قد ترك الإسماعيلي لينتقل إلى الأهلي عام 2009 قبل أن يفسخ الأخير تعاقده معه في أكتوبر الماضي.

وعلم FilGoal.com أن مسؤولين في الإسماعيلي رحبوا بعودة اللاعب لكن بعد إجراء الكشف الطبي عليه.

فيما أكد محمد أبو السعود لـFilGoal.com أن التفاوض مع أي لاعب مرهون برؤية المدير الفني ورغبته.

وأضاف "لو طلب مني المدير الفني التفاوض مع اللاعب سأكلف مدير الفريق ياسر عزت بذلك سواء معه أو غيره لكن حتى هذه اللحظة.

ولا يلعب شريف عبد الفضيل في أي فريق حاليا مما يتيح له الانضمام للفريق مباشرة دون مقابل مادي لناد.