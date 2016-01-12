الأهلي يرحب بتأجيل مواجهة الإسماعيلي

قد تشهد مباراة الأهلي والإسماعيلي في الأسبوع ١٥ للدوري الممتاز تعديلا جديدا علي موعدها.

وكان اتحاد الكرة قام بتقديم المباراة لمدة ٢٤ ساعة، لتقام يوم ١٨ بدلا من ١٩ يناير بسبب الاحتفال بأعياد الغطاس.

ولكن عامر حسين رئيس لجنة المسابقات باتحاد الكرة ألمح إلي أن نادي الإسماعيلي طلب شفويا إقامة المباراة يوم ٢٠ يناير.

وأضاف عبر شبكة الشباب والرياضة أن مسؤولي الأهلي رحبوا بتأجيل المباراة لهذا الموعد لارتباطهم بلقاء آخر بالإسكندرية أمام الاتحاد يوم ٢٣ يناير.

المقرر أن تقام مباراة الأهلي والإسماعيلي بملعب برج العرب، أما لقاءه مع الاتحاد سيقام مبدئيا بإستاد الإسكندرية.