رسميا - ليفربول يضم مدافع كوينز بارك

(إفي): أعلن ليفربول الإنجليزي اليوم الثلاثاء ضم المدافع الإنجليزي ستيفن كولكر على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم، قادما من كوينز بارك رينجرز.

ولعب كولكر (24 عاما) خلال النصف الأول من الموسم في ساوثامبتون على سبيل الإعارة، لكنه لم يشارك بصورة كبيرة، وهو ما أدى إلى رحيله عن النادي.

وقال مدرب ليفربول، الألماني يورجن كلوب، في تصريحات لموقع النادي، "انها صفقة هامة للغاية بالنسبة لنا، قبل أربعة أسابيع لم يعتقد أحد أننا سنعاني من مشكلة كبيرة في مركز قلب الدفاع".

وأوضح "كنا نريد لاعبا يتمتع بالخبرة في الدوري الإنجليزي الممتاز، لأننا نحتاج تلك الخبرة في هذا التوقيت"، مشيرا إلى أن النادي كان يحتاج قلب دفاع قوي يضغط بصورة جيدة على المنافس، وهي العناصر التي وجدها في كولكر.

وأضاف "لم يكن في أفضل وضع في سامثامبتون، حيث إنه لم يلعب كثيرا. ولكننا في شهر يناير/كانون ثان، ونعتقد أن هذا هو الحل الأمثل. أنا على قناعة بأن ستيفن هو أفضل الحلول الممكنة، وأتطلع للعمل معه"، مشيرا إلى أنه في القائمة التي يخوض بها مواجهة أرسنال الأربعاء.

وتعرض قلبا دفاع ليفربول، السلوفاكي مارتين شكرتل والكرواتي ديجان لوفرين لاصابات عضلية.

وخاض كولكر آخر مبارياته مع ساوثامبتون في الثاني من ديسمبر/كانون أول الماضي، حينما خسر أمام ليفربول بستة أهداف لواحد في كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة.