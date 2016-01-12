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6 نصائح للتخلص من الكرش وسمنة البطن.. أهمها اشرب كمون بالليمون

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6 نصائح للتخلص من الكرش وسمنة البطن.. أهمها اشرب كمون بالليمون 6 نصائح للتخلص من الكرش وسمنة البطن.. أهمها اشرب كمون بالليمون
سمنة البطن وبروزها وامتلاء الخصر مشكلة يعانى منها الكثيرون، فغالبا ما يزيد حجم البطن ويظهر لدى الرجال ومنذ سن مبكرة نتيجة الأعمال المكتبية، وكثرة الجلوس وقلة ممارسة الرياضة والتمرينات اليومية، أما لدى السيدات ففى الغالب تعانين منه بعد تكرار الولادة والحمل الطبيعية والقيصرية، وكذلك أصبح الأطفال الآن يعانون بروز الكرش والبطن لتناولهم الأطعمة السريعة.

وتقول الدكتورة صفاء عمر عبد الفضيل، أخصائية علاج أمراض السمنة والنحافة، إن بروز البطن لدى الجميع له الكثير من الأسباب كطبيعة الطعام الذى نتناوله كالمحمر والمسبكات، كذلك كثرة الجلوس وقلة المجهود الذى أصبحنا نمارسه تلك الأيام، كذلك انتشار الوجبات السريعة والجاهزة المليئة بالدهون.. ونصحت أخصائية علاج النحافة والسمنة بعدة نصائح للتخلص من الكرش وبروز البطن منها:

1- الالتزام بنظام غذائى صحى غير غنى بالدهون ومخفض السعرات الحرارية.

2- الابتعاد عن المشروبات الغازية والأطعمة الغنية بالدهون والسكريات.

3- ممارسه تمرينات البطن والعضلات بصورة يومية من خلال النوم على الظهر واليد وراء الرأس والقيام والقعود.

4- الإكثار من تناول الخضراوات والفاكهة التى لها سكريات مفيدة، خاصة الألياف.

5- الإكثار من شرب الماء على مدار ساعات اليوم بشكل منظم.

6- تناول أحد أنواع المشروبات التى تساعد على حرق فى الجسم وهى كثيرة، ومنها القرفة والزنجبيل، الشمر والنعناع، وكذلك شرب الشاى الأخضر المفيد للغاية فى إنقاص بروز البطن أو الكمون بالليمون.

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مصر 365

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