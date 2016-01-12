بازل يضم بديلا جديدا للنني ' بقميص حمودي '

أعلن بازل السويسري يوم الثلاثاء ضم لاعب الوسط ريناتو ستيفان ليكون بديلا لمحمد النني الذي وقع على عقوده انضمامه لأرسنال.

النني ينتظر في فرنسا من أجل الحصول على تأشيرة دخول الأراضي البريطانية يوم الأربعاء والكشف عن صور تعاقده رسميا.

أرسنال يعلن ضم النني الأربعاء بعد وصوله من باريس

وأفاد الموقع الرسمي لبازل أن الفريق السويسري ضم ستيفان من نادي يانج بويز بعقد يمتد لصيف 2020.

اللاعب البالغ من العمر 24 عاما سيلعب في مركز الوسط المدافع بديلا للنني الذي شارك بشكل أساسي طوال ثلاث سنوات ارتدى فيها قميص بازل.

ويرتدي ستيفان القميص رقم 24 الخاص بأحمد حمودي جناح الفريق المعار للزمالك منذ بداية الموسم الجاري وحتى نهايته.

يذكر أن بازل أعلن الأسبوع الماضي ضم لاعب الوسط السويدي ألكسندر فرانسون ليكون بديلا للنني أيضا.