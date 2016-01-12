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وزير التنمية المحلية:مجلس المحافظين عدل تشريعا لتغليظ عقوبة البناء المخالف

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وزير التنمية المحلية:مجلس المحافظين عدل تشريعا لتغليظ عقوبة البناء المخالف وزير التنمية المحلية:مجلس المحافظين عدل تشريعا لتغليظ عقوبة البناء المخالف
قال الدكتور أحمد زكى بدر، وزير التنمية المحلية، إن مخالفة القانون فى بناء العقارات والعشوائيات خلال الـ50 سنة الأخيرة بمصر، لا يمكن حلها فى أسبوع أو عام أو عامين، لكن ما يمكن فعله لوقف هذا النزيف هو وقف المنشئات المخالفة الجديدة .

وأضاف "بدر" خلال حواره مع الكاتب الصحفى خالد صلاح، ببرنامج "آخر النهار" الذى يذاع على فضائية "النهار"، أن مجلس المحافظين أخذ قرارا ،السبت الماضى، بإجراء تعديل تشريعى لتجريم مخالفة البناء وتغليظ عقوبتها، لأن هذه المخالفات فى القانون بسيطة، والمخالف يكررها مرة أخرى، لذلك وجب تغليظ العقوبة لعدم السماح بالخروج على القانون.

وأوضح وزير التنمية المحلية، أنه خلال لقائه برئيس الوزراء اليوم، أكد على إزالة جميع المبانى المخالفة فى الشارع الذى سقط فيه عقار بـ"منيا القمح" بمحافظة الشرقية، متمنيا وجود تعاون من المواطنين حتى يتم وقف الخسائر البشرية التى تنتج من المبانى المخالفة عندما تسقط.

وأوضح وزير التنمية المحلية، أن القانون سيتم تطبيقه على الجميع ، ومن يخطئ من المحليات فيما يتعلق بالمبانى المخالفة، سيتم وقفه عن العمل وتحويله إلى النيابة العامة، مشيرا إلى أن المحافظين الجدد يتواجدون فى الشوارع وهذا سيجبر رؤساء المحليات على العمل الميدانى، بدلاً من الجلوس فى المكاتب.


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