أخبار عاجلة

«الجمعية الوطنية للتغيير»: «لقاء البرادعي بإيهود باراك خاطئ» -
جدة أوباما للمصريين: «تحلوا بالرحمة.. وتأسوا بالنبي محمد» -
صور.. محافظ أسيوط يفاجئ عرسان حفل الزفاف الجماعي بهدايا نقدية -
نجيب جبرائيل: «أمريكا تمارس دور البلطجي في قلب الدول العربية» -
ارتفاع سعر الذهب اليوم السبت 8 إبريل 2017 في مصر -
مساء dmc - معيط " نحاول ادخال أكثر من منظومة دفع لمنظومة الكروت الذكية كما فعلنا في المعاشات" -
القاهرة أبوظبي: آخر تطورات الكرة المصرية .. مع ك/ محمود الخطيب - الجمعة 07 أبريل 2017 -
سعر الدولار اليوم السبت 8 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
القاهرة أبوظبي: خارج المستطيل الأخضر .. هوايات نجوم الدوري الممتاز -
القاهرة أبوظبي: أسرار وكواليس الكرة المصرية - الجمعة 07 أبريل 2017 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

المتحدث باسم الجيش اليمنى: البحرية المصرية نجحت فى قطع الدعم عن الحوثيين

Google+ Print
المتحدث باسم الجيش اليمنى: البحرية المصرية نجحت فى قطع الدعم عن الحوثيين المتحدث باسم الجيش اليمنى: البحرية المصرية نجحت فى قطع الدعم عن الحوثيين
قال العميد سمير الحاج ، المتحدث باسم الجيش اليمنى إن القوات المصرية المشاركة فى التحالف العربى لإعادة الشرعية فى اليمن تقوم بجهود ضخمة ، لتطهير اليمن من عناصر جماعة أنصار الحوثى ومليشيا عبد الله صالح .

وأضاف "الحاج" فى تصريحات خاصة لـ" اليوم السابع" أن القوات البحرية المصرية المشاركة فى التحالف تمكنت من حماية السواحل اليمنية ، ونجحت فى منع وصول الأسلحة والذخائر إلى الحوثيين ومليشيا على عبد الله صالح.

وأوضح أن القوات البحرية المصرية مشهود لها بالكفاءة ، وقال :"اليمنيين يقفون إكبارا لهذه القوة الكبيرة للقوات البحرية المصرية التى تعد سندا كبيرا للأمة العربية كلها".

وأكد "الحاج" أن القوات المسلحة المصرية تشارك أيضا فى تدريب الجيش اليمنى والمقاومة الشعبية ،ومن قبل بدء عاصفة الحزم ،كما أن الأشقاء فى والإمارات السودان يقومون بهذا العمل .


>- العميد العسيرى لـ" اليوم السابع": علاقتنا مع مصر ممتازة.. والقوات المسلحة المصرية تشارك بقوات بحرية وجوية فى التحالف العربى .. مساعد وزير الدفاع: الحكومة الشرعية تسيطر على 75 % من الاراضى اليمنية
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
مساء dmc - ابراهيم سرحان " دور مجلس المدفوعات التنسيق بين الجهات المختلفة والقطاع المصرفي"

مساء dmc - ابراهيم سرحان " دور مجلس المدفوعات التنسيق بين الجهات المختلفة والقطاع المصرفي"

القاهرة أبوظبي: قصة نجاح عمرو وردة نجم منتخب مصر وفريق باوك اليوناني

القاهرة أبوظبي: قصة نجاح عمرو وردة نجم منتخب مصر وفريق باوك اليوناني

جدة أوباما للمصريين: «تحلوا بالرحمة.. وتأسوا بالنبي محمد»

جدة أوباما للمصريين: «تحلوا بالرحمة.. وتأسوا بالنبي محمد»

ارتفاع سعر الذهب اليوم السبت 8 إبريل 2017 في مصر

ارتفاع سعر الذهب اليوم السبت 8 إبريل 2017 في مصر