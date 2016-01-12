المتحدث باسم الجيش اليمنى: البحرية المصرية نجحت فى قطع الدعم عن الحوثيين

قال العميد سمير الحاج ، المتحدث باسم الجيش اليمنى إن القوات المصرية المشاركة فى التحالف العربى لإعادة الشرعية فى اليمن تقوم بجهود ضخمة ، لتطهير اليمن من عناصر جماعة أنصار الحوثى ومليشيا عبد الله صالح .

وأضاف "الحاج" فى تصريحات خاصة لـ" اليوم السابع" أن القوات البحرية المصرية المشاركة فى التحالف تمكنت من حماية السواحل اليمنية ، ونجحت فى منع وصول الأسلحة والذخائر إلى الحوثيين ومليشيا على عبد الله صالح.

وأوضح أن القوات البحرية المصرية مشهود لها بالكفاءة ، وقال :"اليمنيين يقفون إكبارا لهذه القوة الكبيرة للقوات البحرية المصرية التى تعد سندا كبيرا للأمة العربية كلها".

وأكد "الحاج" أن القوات المسلحة المصرية تشارك أيضا فى تدريب الجيش اليمنى والمقاومة الشعبية ،ومن قبل بدء عاصفة الحزم ،كما أن الأشقاء فى السعودية والإمارات السودان يقومون بهذا العمل .

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