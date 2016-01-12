محافظ الشرقية: صرف 10 آلاف جنيه تعويضا للمتوفى فى انهيار عقار منيا القمح

قال اللواء خالد سعيد محافظ الشرقية، إنه قرر تشكيل لجنة بمعرفة التضامن الاجتماعى، لصرف تعويضات لضحايا العقار المنكوب فى منيا القمح، وأضاف فى تصريح لـ"اليوم السابع"، صرف 10 آلاف جنيه تعويضا للمتوفى وألفين للمصاب، لافتا أن إجراءات الصرف ستتم فور انتهاء رفع الأنقاض وحصر الضحايا والمصابين .

كان عقار بشارع الصحابة بمنيا القمح فى الشرقية انهار وأسفر عن مصرع 3 وإصابة 3 آخرين فيما زال 7 آخرين محاصرين تحت الأنقاض بحسب التقديرات الأولية.

- أحمد زكى بدر عن عقار الشرقية :سنحاسب المقصرين وهناك سلوكيات خاطئة من المواطنين

- برلمانية عن دائرة منيا القمح:بقاء 6 أشخاص تحت أنقاض العقار المنهار "كارثة"

- بالفيديو.. جدة الطفلتين "رحمة وهاجر"باكية أمام عقار الشرقية: ربنا يعوض عليك يابنى