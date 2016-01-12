مسئول مصرفى: البنوك لم تتلق حتى الآن قرارا بتجميد أرصدة النادى الأهلى

قال مسئول مصرفى رفيع المستوى فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع": إن البنوك العاملة فى السوق المحلية لم تتلق إخطارا من البنك المركزى بتجميد أرصدة النادى الأهلى فى البنوك.

وأضاف المصدر أن الإجراءات المعتادة تشمل تلقى البنك المركزى إخطارا بحكم قضائى بتجميد الأرصدة، ويتم إرساله بعد ذلك إلى البنوك لتنفيذه لوقف التعامل على الحسابات المصرفية الخاصة بالجهة محل التجميد، وكشف أن أرصدة النادى الأهلى تتواجد فى بنكين أحدهما بنك حكومى كبير والآخر بنك خاص.

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