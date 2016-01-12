غدًا.. طعن المتهمين في أحداث الأزبكية على حبسهم من 10 إلى 15 عامًا

تبدأ غدًا الأربعاء محكمة النقض برئاسة المستشار أحمد جمال، نظر طعن 68 متهم من أنصار الرئيس الأسبق محمد مرسي على الأحكام الصادرة ضدهم من محكمة جنايات القاهرة في قضية أحداث الشغب التي وقعت في ذكرى احتفلات 6 أكتوبر عقب فض اعتصامي رابعة والنهضة والتي وقعت بمنطقة الأزبكية.

وكانت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة برئاسة المستشار محمد علي الفقي، قضت بمعاقبة 63 متهمًا بالسجن لمدة 15 عامًا ومعاقبة 5 متهمين آخرين بالسجن لمدة 10 سنوات، ودفع المتهمين غرامة قدرها 20 ألف جنيه ووضع المتهمين تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات.

يذكر أن النيابة العامة أسندت للمتهمين، في القضية رقم 10325 لسنة 2013 جنايات الأزبكية، ارتكابهم لجرائم القتل العمد والشروع في القتل العمد، والتجمهر بغرض تعطيل تنفيذ القوانين واللوائح، ومحاولة اقتحام ميدان التحرير، والتعدي على المواطنين به، والتأثير على سلطات الدولة، والاعتداء على الأشخاص، وإتلاف الممتلكات العامة، ومقاومة السلطات.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة، أن المتهمين خربوا سور المترو، ومبنى جريدة الجمهورية، كما قاوموا بالقوة ضباط وأفراد الشرطة المكلفين بحماية قسم الأزبكية، وقاموا بتعطيل وسائل النقل العامة والخاصة بشارعى الجلاء ورمسيس، بالإضافة إلى إتلافهم لسيارات الشرطة.