تيار المستقبل اللبنانى ينظم وقفات تضامنية استنكارا لحصار "مضايا"

>نظم "تيار المستقبل" اللبنانى اليوم الثلاثاء، وقفات تضامنية أمام مراكز منسقياته فى بيروت والبقاع الأوسط وطرابلس، استنكارا للحصار المفروض على مضايا والزبدانى وغيرها من المدن والبلدات السورية.

وقال منسق عام طرابلس النائب السابق مصطفى علوش فى بيان تضامني: "تابع العالم بأسره فى الأيام الماضية هول ما خلفه الحصار المفروض على بلدة مضايا من تجويع ممنهج لأهلها.

وأضاف: "من يظن أن قضية مضايا قد حلت بدخول بعض المساعدات الغذائية، يخطىء كثيرا، لأن ما وصلنا من داخل مضايا، أن المساعدات التى دخلت خالية من مادة الطحين، وبالكاد تغطى نصف أهلها، وقد تكفى لـ 15 يوما كحد أقصى، وهى لن تسمن عن جوع سيستمر بعد نفاذها، أضف إلى ذلك عدم إجلاء الحالات المرضية من البلدة.

وأضاف قائلا "وبالتالى فإن الجهد الذى بذل لإدخال المساعدات الغذائية هو جهد مشكور، لكن الجهد الأهم الذى يجب أن يبذل هو الضغط على النظام السورى وحزب الله لفك الحصار، اليوم قبل الغد.

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