اخبار اليمن اليوم.. هادى يشهد حفل تخرج الدفعة الثانية لأفراد المقاومة الشعبية

ركزت اخبار اليمن اليوم على العديد من التقارير، ومن ضمن أخبار اليمن اليوم، شهد الرئيس اليمنى عبد ربه منصور هادى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، اليوم حفل تخرج الدفعة الثانية لأفراد المقاومة الشعبية المندمجة فى إطار الجيش الوطنى فى قيادة محور معسكر العند بمحافظة لحج.

وذكر بيان صادر عن الرئاسة اليمنية أنه فى بداية ألقى الرئيس هادى كلمة للشباب الخريجين أشاد فيها بمستواهم العالى الذى استطاعوا إظهاره من خلال برامج التدريب المكثفة التى نالوها وحظوا بها على يد المدربين المتميزين من دولة السودان التى تمثل عنصرا فاعلا فى إطار قوات التحالف العربى المساندة والمشاركة لأشقائها اليمنيين فى اجتراح المأثر والبطولات وتقديم التضحيات والدماء الزكية فى محراب الدفاع عن الأرض والعرض والدين والهوية العربية.

وثمن "هادى"موقف دول التحالف العربى كافة وعلى رأسها المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة لتلبيتهم النداء لنصرة أشقائهم فى اليمن من خلال المساندة والتدخل لوقف التوسع الإيرانى فى المنطقة من بوابة أذرعها المتعددة ومنها مليشيا الحوثى وصالح فى اليمن الذين انقلبوا على الإجماع الوطنى وارتدوا عن مخرجات الحوار ومسودة الدستور الموقعة من قبل كافة المكونات المشاركة فى مؤتمر الحوار الوطنى المتضمنة خارطة لليمن الاتحادى الجديد وبإيعاز ورغبة وأجندة مفضوحة لأعداء اليمن والأمة العربية.

وحيا "هادى"جهود المدربين من ضباط وصف الذين كان لهم شرف الإسهام فى تخريج الدفعة الثانية من الشباب المجندين الذين يمثلون اليوم نواة للجيش الوطنى الحق وعماد قوته ومستقبله فى الدفاع عن الوطن. وأكد "هادى" إبلاء الاهتمام والمتابعة المستمرة للشباب الخريجين فى ميادين الشرف والبطولة، ومواصلة برامج التدريب والتأهيل لدفع جديدة من الشباب التائق والمتطلع لتأدية واجبه الوطنى والإنسانى والأخلاقى فى الدفاع عن أهله وأرضه ومجتمعه.

حضر الحفل مستشار الرئيس هادى اللواء صالح عبيد أحمد، وقائد المنطقة العسكرية الرابعة اللواء أحمد سيف، وقائد محور العند قائد اللواء 31 مشاة العميد فضل حسن ، ومدير دائرة التدريب العسكرى العميد أحمد بن محمد، وقائد قوات التحالف العربى بعدن العميد على سيف النعمى، وقائد القوات السودانية العقيد الركن محمد صالح ابو حليمة وعدد من القادة والضباط.

ومن اخبار اليمن اليوم ، قال فيليب هاموند وزير الخارجية البريطانى إن القوات البريطانية تساعد على تحديد أهداف للحملة العسكرية التى تقودها السعودية فى اليمن، وإنها لم تجد أى انتهاكات "متعمدة" للقانون الدولى.

وكان دعم بريطانيا للغارات الجوية السعودية قد تعرض لانتقادات من جماعات حقوقية اتهمت السعودية وهى مملكة سنية مسلمة بقصف المدنيين فى حملتها على المتمردين الحوثيين الشيعة المتورطين فى الحرب الأهلية فى اليمن.

وقال "هاموند" للنواب فى مجلس العموم اليوم الثلاثاء إنه لا يمكنه الكشف عن عدد أفراد القوات البريطانية المنخرطين فى العملية، "لكن لدينا فعلا وجودا عسكريا فى السعودية ونعمل مع السعوديين... لضمان أن الأهداف العسكرية المشروعة فقط هى التى يتم استهدافها." وأضاف أنه "لم يكن هناك أى أدلة على الانتهاك المتعمد للقانون الإنسانى الدولى."