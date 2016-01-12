غضب فلسطينى من موقع أميركى يعرض شققا للإيجار بمستوطنات اسرائيلية

تعهد مسؤولون فلسطينيون الثلاثاء باتخاذ اجراءات ضد الموقع الاميركى على الانترنت "اير بى اند بى" ،بسبب عرضه شققا للايجار فى مستوطنات الضفة الغربية المحتلة على صفحاته، موضحا انها موجودة داخل اسرائيل.

ويقوم عشرات من المستوطنين بطرح منازلهم للايجار عبر هذا الموقع فى عدة مستوطنات فى الضفة الغربية المحتلة.

ويعتبر المجتمع الدولى المستوطنات غير شرعية سواء اقيمت بموافقة الحكومة الاسرائيلية او لا. ويعتبر الاستيطان العائق الاول امام عملية السلام.

وأكد حسام زملط نائب مفوض العلاقات الدولية لحركة فتح ان الفلسطينيين ينتظرون تغييرا فوريا فى سياسات الشركة.

وقال لوكالة فرانس برس "من المؤكد اننا سنقوم باتخاذ المزيد من الاجراءات" متهما الشركة ب"التربح بشكل غير قانونى من الاحتلال".

وأضاف "ساهمت هذه الافعال من قبل الشركات الدولية والقطاع الخاص فى استمرار وتصعيد الوضع".

ورفضت شركة "اير بى اند بى" ومقرها الولايات المتحدة الرد على اى اتصالات بهذا الصدد.

ولكن الشركة قالت فى بيان مقتضب "نحن نتبع القوانين والاجراءات حول الاماكن التى يمكننا العمل بها ونحقق فى المخاوف المتعلقة باعلانات معينة".

ورفضت وزارة السياحة الاسرائيلية، فى توافق مع سياسة الحكومة، التفريق بين المستوطنات وبين باقى اسرائيل.

وقالت متحدثة باسم الوزارة ان "الوزارة تنصح بالزيارة والاقامة فى كل مكان فى البلاد دون تفرقة بين اى مكان او اخر".

وبإمكان مستخدمى الموقع الالكترونى طرح منازلهم للايجار وعرض التفاصيل. لكن بامكان الشركة ازالة الاعلانات الخادعة وغير الصحيحة.

وفى أحد الإعلانات عن منزل فى مستوطنة تقوع جنوب الضفة الغربية المحتلة، يقول صاحب المنزل انه "يبعد 15 دقيقة عن القدس" وشدد على "المناظر الخلابة المطلة على صحراء يهودا" مستخدما الاسم الاستيطانى للضفة الغربية المحتلة.

بينما تحدث مستوطنون اخرون عن هدوء المنطقة، ووضعوا اسرائيل كموقع جغرافى لهذه الاعلانات.

من جهته، دعا عمر البرغوثى وهو ناشط فلسطينى فى مجال حقوق الانسان وعضو مؤسس فى حركة "المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات على اسرائيل" الشركة الاميركية الى تغيير سياستها.

وقال البرغوثى "بامكان شركة اير بى اند بى وعليها ان تقوم باستثناء كافة المستوطنات الاسرائيلية من عروضاتها كخطوة اولى هامة نحو الامتثال مع التزاماتها تجاه حقوق الانسان بموجب القانون الدولي".

بينما أوضحت ميرى عوفاديا من مجلس "يشع" الاستيطانى الذى يجمع كافة المستوطنات الاسرائيلية لوكالة فرانس برس ان المستوطنين لن يتوقفوا عن طرح منازلهم للايجار.

وقالت لوكالة أ ف ب"نحن فخورون للغاية بازدهار السياحة لدينا، مع مئات من الفنادق النادرة التى توفر مناظر خلابة وخدمات على مستوى عالمى".

ويعيش نحو 400 الف مستوطن فى الضفة الغربية المحتلة و200 الف فى القدس الشرقية المحتلة.

وكان وزير الخارجية الأميركى جون كيرى اكد اوائل اكتوبر الماضى ان "التوسع الاستيطانى المتواصل يثير تساؤلات مبررة حول نوايا اسرائيل على الامد الطويل ويجعل الانفصال عن الفلسطينيين اكثر صعوبة".

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