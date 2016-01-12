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خادم الحرمين يعزى أردوغان فى ضحايا الحادث الإرهابى الذى شهدته اسطنبول

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خادم الحرمين يعزى أردوغان فى ضحايا الحادث الإرهابى الذى شهدته اسطنبول خادم الحرمين يعزى أردوغان فى ضحايا الحادث الإرهابى الذى شهدته اسطنبول

>بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود برقية عزاء ومواساة للرئيس التركى رجب طيب أردوغان فى ضحايا الحادث الإرهابى الذى شهدته مدينة اسطنبول اليوم.

وأدان خادم الحرمين فى البرقية بشدة هذه الأعمال الإجرامية، معربا عن الألم والحزن بسبب الهجوم الإرهابى الذى وقع فى منطقة السلطان أحمد السياحية فى اسطنبول، وما أسفر عنه من ضحايا وإصابات، راجيا المولى سبحانه وتعالى أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته ومغفرته، ويمن على المصابين بالشفاء العاجل.

وجدد العاهل السعودى موقف المملكة الثابت فى رفض الإرهاب بكافة أشكاله وصوره، مؤكدا أهمية الجهود الدولية لمواجهته والقضاء عليه، كما بعث الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود ولى العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية والأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولى ولى العهد النائب الثانى لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع برقيتى عزاء ومواساة للرئيس التركى فى ضحايا الحادث الارهابى.
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