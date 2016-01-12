نيابة العبور تخلى سبيل مدير مركز لعلاج الأدمان وتتهمه بإدارته بدون ترخيص

أمر المستشار أمير ناصف، رئيس نيابة قسم العبور بإخلاء سبيل مدير مركز لعلاج الأدمان و3 أخرين بعد اتهامهم بإدارة المركز بدون ترخيص وإدارته من قبل حاصل على معهد فنى زراعى وعثر بحوزته على كمية من الحبوب المخدرة والحشيش.

كانت حملة أمنية مكبرة للتفتيش على الشقق والفيلات المؤجرة فى العبور قد ضبطت إحدى الفيلات بالحى السابع مستغلة كمركز لعلاج الإدمان يتولى إدارته والإشراف عليه "ن. ع" 34 سنة "حاصل على معهد فنى زراعى"، وأن هذا المركز يتردد عليه بعض المدمنين وذويهم بقصد العلاج، وتم التقابل مع المدير المسئول، وبرفقته 3 من معاونيه، وذلك أثناء احتجاز 10 من المدمنين بزعم قيامهم بعمل جلسات علاجية لهم فى مقابل أجر مادى وقدره 100 جنيه يومياً للفرد شامل الإقامة والعلاج.

وبالتفتيش عثر داخل المركز على كمية من الأقراص المخدرة بقصد تقديمها كجرعات علاجية للمدمنين دون الحصول على ترخيص بحيازتها من الجهات المختصه وقطعة حشيش صغيرة الحجم ومطواه وقرر المدير المسئول أنها خاصة ببعض المرضى الذين تم علاجهم وغادروا المركز وتم إخطار اللواء سعيد شلبى مدير أمن القليوبية.

تحرر محضر بالواقعة وبعرضه على النيابة العامة أصدرت قرارها السابق ووجهت للمتهمين تهمة إدارة المركز بدون الحصول على تراخيص بإشراف المستشار أحمد عبد الله المحامى العام لنيابات شمال القليوبية.