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بلاغات بانتهاء صلاحية لحوم تابعة لمحلات نائب برلمانى فى شبين القناطر

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بلاغات بانتهاء صلاحية لحوم تابعة لمحلات نائب برلمانى فى شبين القناطر بلاغات بانتهاء صلاحية لحوم تابعة لمحلات نائب برلمانى فى شبين القناطر
أمر إبراهيم خطاب وكيل نيابة مركز شبين القناطر بإرسال كمية من اللحوم اشتراها 4 مواطنين بشبين القناطر من محلات خاصة بنائب برلمانى إلى مصلحة الطب البيطرى لبيان صلاحيتها للاستهلاك الآدمى من عدمه، بعدما تقدموا ببلاغات بانتهاء صلاحيتها.

كان العقيد فوزى عبد ربه مأمور مركز شبين القناطر تلقى بلاغات من 4 مواطنين من أبناء قرى شبين القناطر وحملت أرقام 593 و597 و363 و392 لسنة 2016 ضد محلات بيع اللحوم الخاصة بشركات أحد النواب بدائرة المركز، وقالوا فى محاضرهم إن أكياس اللحمة والكبد والكلاوى المباعة من محلات النائب غير صالحة للاستهلاك الآدمى وبعضها منتهية الصلاحية.

وأضاف مقدمو البلاغات أنهم فوجئوا بعد شرائهم لحوم من محل بشبين القناطر بأنها غير صالحة بعد قراءة تاريخ الصلاحية على الأكياس، أكدوا أنها تخص أحد النواب بالدائرة والذى يمتلك هذه المحلات.

تم إحالة المحاضر إلى نيابة شبين القناطر فأصدرت قرارها السابق برئاسة حسام الهلباوى وبإشراف المستشار أحمد عبد الله المحامى العام لنيابات شمال القليوبية.

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مصر 365