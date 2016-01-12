نائب «منيا القمح» ينتقد تقاعس الحكومة في إنقاذ منكوبي العقار المنهار ويطالب رئيس المجلس بالتدخل

انتقد نائب منيا القمح، محمد صلاح عبد البديع، تقاعس الحكومة في إنقاذ منكوبي عقار منيا القمح المنهار، مؤكدًا أن المجهودات المبذولة لا ترقى إلى المطلوب.

وأضاف عبد البديع، خلال كلمته، في مجلس النواب اليوم الثلاثاء، أن الحكومة والمجالس المحلية قصرت في إنقاذ المواطنين أسفل العقار المنهار، مطالبًا رئيس المجلس علي عبد العال، بمخاطبة رئيس الوزراء شريف إسماعيل، لسرعة التدخل والوقوف على المتسببين للحادث.

وكان اللواء حسن سيف مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارا أمس الإثنين، بانهيار عقار مكون من 6 طوابق، ما أسفر عن مصرع وإصابة 7 أشخاص حتى الآن، ومازال هناك مواطنين آخرين أسفل العقار.