أخبار عاجلة

سعر الريال السعودي اليوم السبت 8 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
مساء dmc - حازم حجازي " يجب أن تسعى الدولة كلها لدعم فكرة المدفوعات الالكترونية " -
مساء dmc - ابراهيم سرحان " دور مجلس المدفوعات التنسيق بين الجهات المختلفة والقطاع المصرفي" -
سعر الحديد والأسمنت اليوم السبت 8/4/2017 -
القاهرة أبوظبي: قصة نجاح عمرو وردة نجم منتخب مصر وفريق باوك اليوناني -
«الجمعية الوطنية للتغيير»: «لقاء البرادعي بإيهود باراك خاطئ» -
جدة أوباما للمصريين: «تحلوا بالرحمة.. وتأسوا بالنبي محمد» -
صور.. محافظ أسيوط يفاجئ عرسان حفل الزفاف الجماعي بهدايا نقدية -
نجيب جبرائيل: «أمريكا تمارس دور البلطجي في قلب الدول العربية» -
ارتفاع سعر الذهب اليوم السبت 8 إبريل 2017 في مصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

نائب «منيا القمح» ينتقد تقاعس الحكومة في إنقاذ منكوبي العقار المنهار ويطالب رئيس المجلس بالتدخل

Google+ Print
نائب «منيا القمح» ينتقد تقاعس الحكومة في إنقاذ منكوبي العقار المنهار ويطالب رئيس المجلس بالتدخل نائب «منيا القمح» ينتقد تقاعس الحكومة في إنقاذ منكوبي العقار المنهار ويطالب رئيس المجلس بالتدخل

انتقد نائب منيا القمح، محمد صلاح عبد البديع، تقاعس في إنقاذ منكوبي عقار منيا القمح المنهار، مؤكدًا أن المجهودات المبذولة لا ترقى إلى المطلوب.

وأضاف عبد البديع، خلال كلمته، في مجلس النواب اليوم الثلاثاء، أن الحكومة والمجالس المحلية قصرت في إنقاذ المواطنين أسفل العقار المنهار، مطالبًا رئيس المجلس علي عبد العال، بمخاطبة رئيس الوزراء شريف إسماعيل، لسرعة التدخل والوقوف على المتسببين للحادث.

وكان اللواء حسن سيف مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارا أمس الإثنين، بانهيار عقار مكون من 6 طوابق، ما أسفر عن مصرع وإصابة 7 أشخاص حتى الآن، ومازال هناك مواطنين آخرين أسفل العقار.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
في بيان للبرلمان.. الحريري ينتقد موقف الحكومة من الهجوم الأمريكي على سوريا

في بيان للبرلمان.. الحريري ينتقد موقف الحكومة من الهجوم الأمريكي على سوريا

تصريحات الحكومة المصرية تُثير جدل كبير وخبراء يصفونها باعلان الافلاس والاستعطاف

تصريحات الحكومة المصرية تُثير جدل كبير وخبراء يصفونها باعلان الافلاس والاستعطاف

برلماني يطالب الحكومة بالتصدي لمحتكري السلع الغذائية

برلماني يطالب الحكومة بالتصدي لمحتكري السلع الغذائية

بيان عاجل إلى الحكومة للمطالبة بوقف تصدير الأسماك

بيان عاجل إلى الحكومة للمطالبة بوقف تصدير الأسماك